بوتين: أشكر ترامب على تسهيل التواصل بين روسيا وأوكرانيا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسهيل التواصل بين روسيا وأوكرانيا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال بوتين: “روسيا تود أن يقرر الأوروبيون ما إذا كانوا يريدون السلام أم الحرب”.

وأضاف بوتين: "لم نقطع الحوار مع أوروبا قط بل هم من قطعوا الحوار مع روسيا".

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، أمس الأربعاء، أن الجانب الروسي شدد على ضرورة إحراز تقدم ملموس في المفاوضات كشرط أساسي قبل عقد أي لقاء قمة مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.