وصول المبعوثين الأمريكيين ويتكوف و كوشنر إلى روسيا للقاء الرئيس بوتين

وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، إلى مطار فنوكوفو، صباح اليوم /الخميس/، في زيارة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويستقبل الرئيس الروسي المبعوثين الأمريكيين في وقت لاحق اليوم في العاصمة الروسية، وذلك بعد محادثات أوكرانية-روسية اختتمت أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وكان الممثل الخاص للرئيس الروسي "كيريل ديميترييف"، فى استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي لدى وصولهما إلى مطار فنوكوفو في ضواحي موسكو.

وتأتي هذه الزيارة عقب المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر الجاري .

ومن المقرر أن يتجه ويتكوف وكوشنر بعد ذلك إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، التي تستضيف قمة أوروبية، لإطلاع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على نتائج مباحثات موسكو.