الجامعة العربية تطالب بالتحقيق في عرقلة المساعدات الإنسانية بتعز

شدد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة التحقيق في الانتهاكات المرتبطة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الحيوية إلى محافظة تعز اليمنية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في منع وصول الدعم إلى المدنيين أو إرهابهم وتعريض حياتهم للخطر.

يأتي ذلك في ظل تدهور الأوضاع الصحية بالمحافظة، وهو ما دفع الأمين العام إلى التعبير عن بالغ قلقه من استمرار عرقلة الإمدادات الأساسية، محذرًا من تداعيات إنسانية وصحية خطيرة قد تهدد حياة الأطفال والمرضى.

رفض حرمان المدنيين من الرعاية الطبية

وأكد الأمين العام أن حرمان المدنيين من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية أمر مرفوض، مشددًا على أن إنقاذ الأرواح لا يحتمل التأجيل أو الإخضاع لأي حسابات، وأن وصول الاحتياجات الأساسية إلى مستحقيها ضرورة عاجلة.

مطالب برفع القيود عن الإمدادات

وطالب بالرفع الفوري للقيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على دخول المساعدات والإمدادات الحيوية إلى محافظة تعز، داعيًا إلى ضمان وصول الدعم الإنساني والطبي دون عوائق.

كما دعا المنظمات الإنسانية والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتأمين احتياجات المستشفيات من الوقود والأكسجين والأدوية، في إطار الجهود المطلوبة لمواجهة تدهور الأوضاع الصحية وحماية حياة المدنيين.