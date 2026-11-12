يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

كشف مصدر خاص مقرب من عمر مرموش، نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف مانشستر سيتي، عن تفاصيل تواصل اللاعب مع حسام حسن وإبراهيم حسن، عقب انتهاء مهمتهما مع الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني.

وأكد المصدر أن عمر مرموش حرص على التواصل هاتفيًا مع حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب السابق، من أجل توجيه رسالة شكر وتقدير لهما على الفترة الماضية التي قضياها في قيادة الفراعنة.

وأضاف المصدر أن مرموش حرص خلال المكالمة على تمني التوفيق لحسام وإبراهيم حسن في خطواتهما المقبلة، مشيدًا بالفترة التي تواجدا خلالها على رأس الجهاز الفني والإداري للمنتخب، ومؤكدًا تقديره لما قدموه خلال المرحلة الماضية.

مرموش يحرص على توجيه الشكر للجهاز السابق

وتأتي مبادرة عمر مرموش في إطار حرص اللاعب على الحفاظ على علاقته الطيبة مع الجهاز الفني السابق، وتقديرًا للفترة التي عمل خلالها تحت قيادة حسام حسن، خاصة أن اللاعب يعد أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن التواصل جاء بصورة ودية، بعيدًا عن أي حسابات أخرى، حيث أراد مرموش توجيه الشكر للجهاز السابق وتمنّي النجاح له في مشواره المقبل.

محمد صلاح والشناوي وعبد المنعم في الصورة

وبعد تواصل عمر مرموش مع حسام وإبراهيم حسن، تتبقى أسماء محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، وسط ترقب بشأن موقفهم من التواصل مع الثنائي وتوجيه رسالة شكر لهما عقب انتهاء تجربتهما مع منتخب مصر.

وتحظى هذه التحركات باهتمام جماهير الكرة المصرية، في ظل متابعة ردود فعل نجوم المنتخب تجاه التغييرات الأخيرة، وانتظار ملامح المرحلة الجديدة داخل صفوف الفراعنة، خاصة مع الاستعداد للاستحقاقات المقبلة