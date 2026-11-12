أيمن يونس: محمد صلاح أكبر من الدخول في خلافات.. وعلي ماهر قادر على لم شمل منتخب مصر

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، أكبر من الدخول في أي خلافات أو اتهامات بشأن موقفه من حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، مشددًا على أن غياب بعض اللاعبين عن توجيه رسائل شكر للجهاز السابق لا يعني بالضرورة وجود خلافات معهم.

محمد صلاح

وقال أيمن يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "صلاح أكبر من أن يقال عليه هذا الكلام، فهو صاحب تاريخ كبير، ومن حقه أن يدافع عن نفسه، ولا يجب أن نحمله مسؤولية أي خلافات أو تفسيرات بشأن منشورات اللاعبين".

وأضاف: "لا أريد أن أحسب الأمر على محمد صلاح وحده، لأن عمر مرموش أيضًا لم يوجه رسالة شكر، وهناك لاعبون آخرون لم يفعلوا ذلك، ولا أرى أن الأمر يجب تفسيره على أنه موقف ضد حسام حسن".

وتابع: "في النهاية، هذه حرية شخصية، ولا يستطيع أحد أن يفرض على لاعب أن يكتب رسالة شكر أو لا يكتبها، لكن ما لفت نظري هو المنشور الذي تحدث عن عدم اللياقة في مهاجمة حسام حسن، خاصة أنه لم يعد في منصبه ولا يملك فرصة الرد على ما يقال".

وأوضح: "ليس من الرجولة أن يتعرض شخص للهجوم وهو لا يستطيع الرد، وحسام حسن قدم مجهودًا كبيرًا مع المنتخب، ومن حقه أن يحصل على التقدير، حتى لو كانت هناك انتقادات لطريقة اللعب أو لبعض القرارات الفنية".

وأشار إلى أنه سبق وانتقد بعض الأمور خلال فترة حسام حسن، قائلًا: "انتقدنا طريقة اللعب، وتحدثنا عن مباراة الأرجنتين، وعن عدم التوفيق في آخر ربع ساعة، كما تحدثنا عن طريقة التعامل مع بعض اللاعبين، لأن هناك أمورًا كانت خاطئة وتهز صورة مصر وكرة القدم المصرية".

وشدد أيمن يونس على تقديره للفترة التي قضاها حسام حسن مع المنتخب، قائلًا: "أنا أرى أن حسام حسن قدم فترة مميزة، واستمتعنا بالتجربة التي عاشها المنتخب معه، وكان من الممكن أن نحقق نتائج أفضل، لكن في النهاية نشكره على المجهود الذي بذله هو وإبراهيم حسن وباقي أفراد الجهاز".

وعن علي ماهر قال:" علي ماهر دخل وهو يفهم جيدًا حجم التوتر الذي كان موجودًا داخل أسرة الكرة المصرية، ويريد تهدئة اللاعبين ولم شملهم من جديد، سواء على المستوى الفني أو في العلاقات بينهم".

وأضاف: "طريقة التعامل مع اللاعبين مهمة جدًا، وكذلك الأجواء داخل المعسكر، والضحك والحب والروح الجماعية، لأن هذه الأمور تمنح اللاعبين الطمأنينة وتساعد على تحسين العلاقات بينهم".

وتابع: "علي ماهر يحاول أن يقدم نوعًا من العلاج النفسي بمعنى الطمأنينة وتهيئة الأجواء، وليس العلاج النفسي بالمعنى الحرفي، فهو يريد أن يجعل اللاعبين يشعرون بالراحة والثقة داخل المنتخب".

وأشاد أيمن يونس بإمكانات المدير الفني الجديد، قائلًا: "علي ماهر من المدربين الواعين والشاطرين، وقدم نفسه بشكل مميز خلال السنوات الماضية مع المصري وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر، وأثبت قدرته على العمل مع فرق مختلفة".

وأوضح : "هذه أول تجربة له مع المنتخب الأول، ولم يسبق له التدريب خارج مصر، وبالتالي سيحتاج إلى اكتساب بعض الخبرات في التعامل مع طبيعة العمل داخل المنتخبات".

وعن دور محمد صلاح قال:"محمد صلاح لاعب كبير جدًا، وأنا كمدرب لن أطلب منه مساعدة فنية لأنه ليس مدربًا، لكن يمكنه مساعدة الجهاز الفني من خلال رفع الروح المعنوية للاعبين وزرع التفاؤل وربط المجموعة ببعضها".

وأضاف: "صلاح يستطيع أن يجعل المعسكر في قمة السعادة، فهو أيقونة وله تأثير كبير على كل من حوله، ووجوده يمنح اللاعبين طاقة إيجابية، خاصة أنه يمتلك شخصية وخبرة كبيرة".

وتابع: "صلاح يجلس مع اللاعبين الصغار والشباب والناشئين ويتحدث معهم، وهذه من أهم المحاضرات التي يمكن أن يحصلوا عليها، لأن اللاعب الصغير عندما يجلس مع نجم بحجم محمد صلاح ويسأله عن تدريباته وحياته اليومية وطريقة لعبه، فهذه تجربة عظيمة".

وشدد على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها قائد المنتخب، قائلًا: "محمد صلاح رمز كبير في أفريقيا وليس في مصر فقط، وعندما يتحدث العالم عن نجوم القارة يأتي اسمه في المقدمة، فهو لاعب استثنائي وصاحب تأثير كبير".