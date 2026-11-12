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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
رنا عصمت

حرص الفنان ماجد المصري على حضور حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برفقة زوجته رانيا ابو النصر، حيث ظهرا معا على السجادة الحمراء وسط اهتمام المصورين والحضور.

وجاء ظهور ماجد المصري وزوجته ضمن الحضور الذي شهدته دار الأوبرا المصرية في انطلاق فعاليات المهرجان، الذي يجمع نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر ومختلف دول العالم.

ويحرص ماجد المصري على مشاركة زوجته في عدد من المناسبات الفنية والاجتماعية، وتأتي مشاركتهما في افتتاح المهرجان لتضيف حضورا عائليا إلى أجواء الاحتفال السينمائي.

إطلالة زوجة ماجد المصرى..

 

وتألقت زوجة ماجد المصرى بفستان فضى لامع مكشوف وهو ما جعل إطلالتها جريئة.

وشهدت السجادة الحمراء خلال حفل الافتتاح توافد عدد كبير من الفنانين، في مقدمتهم يسرا وإلهام شاهين وداليا البحيري وغيرهن من النجوم، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية قبل انطلاق فعاليات الدورة الجديدة.

وتحمل الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي أهمية خاصة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس المهرجان، الذي يعد من أبرز المنصات السينمائية في المنطقة.

وتأتي هذه الدورة احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1976، ويعد واحدا من أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة.

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ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء ماجد المصرى وزوجته زوجة متجد المصرى

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بالصور

ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

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