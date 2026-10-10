منى إش إش تنعى حفيدها يونس بكلمات مؤثرة بعد رحيله عقب 5 أيام من ولادته

عبّرت الفنانة منى إش إش عن حزنها الشديد لوفاة حفيدها يونس، نجل المخرج أحمد ماجد المصري، الذي رحل عن عالمنا بعد 5 أيام فقط من ولادته، في فاجعة مؤلمة للأسرة.

ونشرت منى إش إش مقطع فيديو من تشييع جنازة حفيدها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه بكلمات مؤثرة، قائلة: «الله يصبّركم يا بني ويصبرنا جميعًا، وجعت قلوبنا يا يونس أوي، الحمد لله على كل شيء، ما لحقناش»

وكان الفنان ماجد المصري أعلن وفاة حفيده يونس، بعد نحو 5 أيام من ولادته، من خلال حسابه على «إنستجرام»، وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، يونس ابن أحمد ابني في ذمة الله»، معلنًا إقامة صلاة الجنازة أمس الجمعة في مسجد حسن الشربتلي.

