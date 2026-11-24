شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 تراجعا جديدا في محلات الصاغة، بعد القفزة الكبيرة التي سجلتها الأسعار أمس الاثنين، ليعود عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المصرية للانخفاض من جديد، وجاء التراجع اليوم ليعيد بعض الهدوء إلى السوق، بعد موجة الصعود القوية التي أربكت حركة البيع والشراء أمس، وسط ترقب من المواطنين لما سيحدث في الأسعار خلال الساعات المقبلة.

تراجع أسعار الذهب اليوم عن أمس:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 6,486 جنيه، مقابل 6,514 جنيه أمس، بانخفاض قدره 28 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 5,675 جنيه، مقابل 5,700 جنيه أمس، بانخفاض قدره 25 جنيها.

سجل سعر أوقية الذهب اليوم 201,737.15 جنيه، مقابل 202,608.05 جنيه أمس، بانخفاض قدره 870.90 جنيه.

سجل سعر جنيه الذهب اليوم 45,400 جنيه، مقابل 45,600 جنيه أمس، بانخفاض قدره 200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة:

ذهب عيار 24: 6486 جنيه للشراء، و6429 جنيه للبيع.

ذهب عيار 22: 5945 جنيه للشراء، و5893 جنيه للبيع.

ذهب عيار 21: 5675 جنيه للشراء، و5625 جنيه للبيع.

ذهب عيار 18: 4864 جنيه للشراء، و4822 جنيه للبيع.

ذهب عيار 12: 3243 جنيه للشراء، و3214 جنيه للبيع.

أونصة الذهب: 201737 جنيه للشراء، و199964 جنيه للبيع.

جنيه الذهب: 45400 جنيه للشراء، و45000 جنيه للبيع.