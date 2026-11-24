شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس الصحي المصري، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الطب الرياضي، وتوفير بيئة تدريبية وعملية متكاملة للأطباء الملتحقين ببرنامج بورد الطب الرياضي، بما يسهم في إعداد كوادر طبية متخصصة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للرياضيين بمختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير منظومة الطب الرياضي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية والعلمية، بما يدعم سلامة الرياضيين، ويرتقي بمستوى الرعاية الطبية داخل المنشآت والهيئات الرياضية، ويسهم في بناء منظومة رياضية متكاملة تستند إلى العلم والتخصص.

وقّع البروتوكول عن وزارة الشباب والرياضة محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، فيما وقّع عن المجلس الصحي المصري الدكتور خالد عبد الكريم، المشرف على المجالس العلمية بالبورد المصري.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن تطوير منظومة الطب الرياضي يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري، والاهتمام بصحته وسلامته باعتبارهما ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الارتقاء بالمنظومة الرياضية لا يقتصر على تطوير المنشآت أو رفع كفاءة اللاعبين والأجهزة الفنية، وإنما يمتد إلى الاستثمار في إعداد كوادر طبية متخصصة ومؤهلة علمياً وعملياً، قادرة على تقديم رعاية صحية متكاملة للرياضيين، وتعزيز منظومة الوقاية والكشف المبكر والتأهيل الطبي، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الرياضيين والارتقاء بمستويات الأداء الرياضي.

وأضاف جوهر نبيل أن البروتوكول يستهدف تحقيق التكامل بين المؤسسات الرياضية والصحية، من خلال إتاحة المنشآت الرياضية ومراكز ووحدات الطب الرياضي التابعة للوزارة لتكون بيئة تدريبية عملية للأطباء الملتحقين ببورد الطب الرياضي، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات المهنية داخل الملاعب والمنشآت الرياضية، والتعامل المباشر مع الحالات والإصابات الرياضية تحت الإشراف العلمي والمهني المتخصص.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز منظومة الوقاية والكشف المبكر عن الإصابات والأمراض المرتبطة بالنشاط البدني، وفي مقدمتها مسببات الأزمات القلبية لدى الرياضيين، إلى جانب تطوير برامج التأهيل الطبي والبدني، وضمان العودة الآمنة للممارسة الرياضية والمنافسات، بما يحافظ على سلامة اللاعبين ويعزز استدامة مسيرتهم الرياضية.

وأوضح جوهر نبيل أن التعاون يمتد ليشمل دعم التخصصات المرتبطة بالطب الرياضي، ومنها التأهيل البدني للإصابات، والتغذية الرياضية، والإعداد النفسي الرياضي، إلى جانب دعم البحث العلمي التطبيقي، بما يحقق تكاملاً بين مختلف عناصر المنظومة الطبية ويسهم في رفع مستويات الأداء الرياضي وفقاً للأسس العلمية الحديثة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد لطيف، رئيس مجلس إدارة المجلس الصحي المصري والرئيس التنفيذي، أهمية التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في توفير بيئة تدريبية واقعية للأطباء الملتحقين ببورد الطب الرياضي، بما يربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي داخل المنشآت الرياضية، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وفقاً للمعايير العلمية والمهنية المعتمدة.

ويتضمن البروتوكول إتاحة المنشآت ومراكز ووحدات الطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة لتدريب الأطباء وفق برامج وجداول زمنية معتمدة، وتوفير الإشراف الأكاديمي والعلمي من جانب المجلس الصحي المصري، فضلاً عن تسهيل مشاركة الأطباء في الفعاليات الرياضية والمعسكرات والمباريات الرسمية، والتنسيق مع الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية للاستفادة من الكوادر الطبية المتخصصة.

ويمتد التعاون ليشمل تعزيز دمج الرياضة والنشاط البدني ضمن المنظومة الصحية، باعتبارهما أحد الأدوات المهمة في الوقاية من الأمراض المزمنة والمساهمة في العلاج والتأهيل، مع دعم البرامج العلمية المتخصصة لأخصائيي التأهيل والتغذية الرياضية والإعداد النفسي.

جدير بالذكر أن توقيع البروتوكول يتزامن مع الإعلان عن فتح باب القبول لأول دفعة من الأطباء البشريين لدراسة بورد الطب الرياضي بالمجلس الصحي المصري، في خطوة تستهدف دعم هذا التخصص الطبي المهم، وتوفير كوادر قادرة على التعامل مع الإصابات الرياضية، والكشف المبكر عن المخاطر الصحية، ومتابعة برامج التأهيل والعودة الآمنة للمنافسات.