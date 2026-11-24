في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، تحدث الفنان مصطفى بسيط عن أعماله الفنية المقبلة، وكشف عن مشاركته في عدد من المشروعات الفنية الجديدة التي يستعد لتقديمها خلال الفترة القادمة، معربًا عن سعادته بالحالة الفنية التي يشهدها المسرح في مصر وموسم الرياض.

مصطفى بسيط يكشف عن أعماله الجديدة

وكشف مصطفى بسيط عن أحدث مشروعاته الفنية، موضحًا أنه يستعد للمشاركة في مسرحية «برنس العالم» مع الفنان محمد إمام، والمقرر تقديمها ضمن فعاليات موسم الرياض، كما يشارك في مسلسل «نجم الموسم» مع الفنان أحمد فهمي، متمنيًا أن تنال الأعمال إعجاب الجمهور وتحقق النجاح المنتظر.

مصطفى بسيط: المسرح يعيش انتعاشة فنية

وتحدث مصطفى بسيط عن علاقته بالمسرح، خاصة أنه بدأ مشواره الفني من خلال المسرح المصري، مؤكدًا سعادته بالانتعاشة التي يشهدها النشاط المسرحي خلال الفترة الحالية، سواء من خلال العروض المقدمة ضمن موسم الرياض أو العروض المسرحية في مصر.

وأشاد بالدور الذي يقوم به الدكتور أشرف زكي في دعم الحركة المسرحية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من خلال مهرجان نقابة المهن التمثيلية ، والتي تسهم في تنشيط الحركة المسرحية وإتاحة الفرصة أمام الفنانين لتقديم مواهبهم.

وأكد بسيط تفاؤله بمستقبل المسرح، معربًا عن إحساسه بأن الفترة المقبلة ستشهد عودة قوية واهتمامًا أكبر بالعروض المسرحية، قائلًا إن المسرح أيامه جاية، متمنيًا استمرار هذه الحالة الفنية المميزة.

واختتم مصطفى بسيط حديثه بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في الأعمال الجديدة، متطلعًا إلى تقديم تجارب فنية تنال إعجاب الجمهور وتضيف إلى مشواره الفني.

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