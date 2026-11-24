أثار الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي حالة من الجدل، بعد حديثه عن تطور جديد في أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك قبل ساعات من إعلان محكمة التحكيم الرياضي «كاس» قرارها بشأن القضية المثارة بين المغرب والسنغال.

وكتب دراجي ، من خلال حسابه الشخصي اكس : “ ‏قبل ساعات عن إعلان محكمة التحكيم الرياضي عن قرارها بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 ، الاتحاد المغربي يتحدث عن إجراء مكالمة هاتفية بين رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم وأحد الحكام الثلاثة المكلّفين بالنظر في الملف”.

وتابع : " ‏بحسب الرواية المغربية، فإن المكالمة المزعومة جرت يوم الأحد بين الخبير القانوني الألماني المعيّن من طرف محكمة التحكيم الرياضي وعبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، لذلك تم إرسال خطاب احتجاج رسمي إلى محكمة التحكيم الرياضي للإبلاغ عن هذه «الواقعة»، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية.

وأضاف: "السؤال الأهم الذي يستحق التوقف عنده ليس فقط حقيقة المكالمة المزعومة، ولا طبيعة ما دار فيها، وإنما كيف علم الجانب المغربي أصلا بوجود مكالمة هاتفية، إن كانت قد حدثت، بين رئيس الاتحاد السنغالي وأحد أعضاء هيئة التحكيم الثلاثية؟.

وأكمل : "هل كان هناك طرفا ثالثا أبلغه بذلك؟ أم أن هناك تسريبا من داخل محيط القضية؟ أم أن الأمر يتعلق بمعلومة حصل عليها الجانب المغربي من مصدر آخر وبشكل أخر؟.

وتابع : "‏أسئلة مشروعة تفرض نفسها، خصوصا أن القضية تنظر فيها هيئة تحكيم يفترض أن تتمتع بالاستقلالية والسرية والحياد.

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وأكمل: "والأهم، أن الادعاء لا يعني ثبوت المخالفة، كما أن إثارة الشكوك قبل صدور القرار بساعات تستوجب التحقق وعدم استباق نتائج التحقيق، ‏لكن يبقى السؤال قائما: من سرب المعلومة، وكيف وصلت إلى الجانب المغربي؟، ‏وهو سؤال لا يقل أهمية عن المكالمة المزعومة نفسها.