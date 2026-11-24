وجه عماد النحاس، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رسالة قوية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب الخسارة أمام بيراميدز، والتي أثارت حالة من الغضب والاستياء بين جماهير القلعة الحمراء، بسبب الأداء والنتيجة التي قدمها الفريق خلال المواجهة.

وحرص النحاس على توجيه حديث مباشر إلى لاعبي الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبًا إياهم بضرورة إدراك قيمة القميص الذي يرتدونه، وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم باعتبارهم يمثلون واحدًا من أكبر الأندية في تاريخ كرة القدم.

عماد النحاس: قميص الأهلي يحمل تاريخًا يتجاوز 100 عام

وأكد مدرب الأهلي السابق أن ارتداء القميص الأحمر ليس أمرًا عاديًا، بل يرتبط بتاريخ طويل من الإنجازات والبطولات والهيبة والكبرياء، مشددًا على أن النادي لم يصنع مكانته على مدار أكثر من قرن حتى يتم التعامل مع خسارة بيراميدز باعتبارها مجرد تعثر عابر.

وأوضح النحاس أن الهزيمة تظل أمرًا واردًا في كرة القدم، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب شخصية الأهلي داخل الملعب، واختفاء الروح القتالية والإصرار، وهو ما يجعل الجماهير تشعر بأن الفريق لم يقدم المستوى الذي يتناسب مع قيمة الشعار.

رسالة حاسمة للاعبي الأهلي: لا أحد أكبر من النادي

وشدد النحاس على أن جماهير الأهلي لا تطالب اللاعبين بتحقيق الفوز في كل مباراة أو تقديم المستحيل، لكنها تنتظر منهم القتال على كل كرة، والتحلي بالروح والرجولة واحترام القميص، والشعور بحجم المسؤولية تجاه ملايين المشجعين الذين يساندون الفريق باستمرار.

وأضاف أن الجمهور الأهلاوي لم يتخلَّ يومًا عن ناديه، ومن حقه أن يشاهد فريقًا يقاتل حتى اللحظة الأخيرة، ويقدم كل ما لديه من أجل إسعاد جماهيره.

واختتم عماد النحاس رسالته بمطالبة لاعبي الأهلي بضرورة الاستفاقة سريعًا واستعادة هيبة الفريق، وإثبات أن الخسارة أمام بيراميدز لم تكن سوى كبوة عابرة، مؤكدًا أن الأهلي أكبر من أي لاعب أو مدرب أو مسؤول، وأن شعار «الأهلي فوق الجميع» ليس مجرد كلمات، بل تاريخ ومسؤولية وعهد يجب على الجميع الالتزام به.