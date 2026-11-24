قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر تعليمات إلى المدعي العام بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء عن المحاكم الفيدرالية.

تنفيذ حكم الإعدام

وصرّح ترامب، خلال كلمة ألقاها في مقر وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين، بأنه أصدر توجيهًا للمدعي العام بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية، مضيفًا أنه بمجرد أن تصدر هيئات المحلفين قراراتها، فإن عقوبة الإعدام ستُنفذ بسرعة وبشكل مؤكد.



كما يتضمن التوجيه مطالبة وزارة العدل بالسعي إلى تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا التي تتعلق بقتل القُصّر أو اغتصابهم، وكذلك جرائم القتل التي تُرتكب في أثناء الاتجار بالبشر.



ووجّه ترامب انتقادات حادة مجددًا إلى حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، بسبب قراره في وقت سابق من الشهر الجاري تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع السجناء البالغ عددهم 548 شخصًا، المدرجين على قوائم المحكوم عليهم بالإعدام في الولاية، وتحويل عقوباتهم إلى السجن مدى الحياة.



ويُعد نيوسوم، المعروف بمعارضته منذ فترة طويلة لعقوبة الإعدام، أحد أبرز المرشحين المحتملين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028.

وكان قد أعلن أنه يعتزم اتخاذ قرار في يناير المقبل بشأن الترشح للانتخابات.



وبعد توليه منصبه في يناير 2025، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا لاستئناف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية، قبل أن ترفع إدارته لاحقًا قرار تعليق تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفيدرالية.