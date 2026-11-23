حددت محكمة جنح الدقي جلسة 3 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية رقم 12813 جنح الدقي، على خلفية اتهامه بانتهاك حرمة الحياة الخاصة لـ«دان آدم»، طليقة الكابتن حسام حسن، ونشر صور شخصية لها دون إذنها، والخوض في شرف وسمعة العائلات، علاوة على اتهامات بالسب والقذف والتشهير.

وقال محمد شمس المحامي، دفاع دان آدم، إن حضورهم أمام المحكمة يأتي للمطالبة باسترداد حق كل سيدة تعرضت للخوض في عرضها أو النيل من سمعتها، مؤكدا أن موكلته اختارت اللجوء إلى الطرق القانونية والرسمية للحصول على حقها، وأنها تثق في أن القانون سيعيد إليها حقها وينصفها أمام القضاء.

بلاغ دان آدم ضد مرتضى منصور

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم دان آدم ببلاغ ضد مرتضى منصور، اتهمته فيه بالتعدي على خصوصيتها والإساءة إليها من خلال تصريحات ومحتوى مصور تضمن ظهور اسمها وصورتها، والتطرق إلى تفاصيل تتعلق بحياتها الشخصية، وهو ما اعتبرته تشهيرا بها وإساءة لسمعتها وسمعة أسرتها.

وتصاعدت الأزمة عقب مؤتمر صحفي عقده مرتضى منصور، وتناول خلاله أمورا تخص دان آدم، قبل أن تتخذ الأخيرة إجراءات قانونية ضده، وتتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما صدر عنه.

تحقيقات النيابة في اتهامات انتهاك الخصوصية

وتقدم المحامي محمد شمس، دفاع دان آدم، ببلاغ إلى الجهات المختصة، تضمن اتهامات بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وانتهاك المبادئ والقيم الأسرية، وتعمد إزعاج الغير وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، والسب والقذف العلني والطعن في العرض وخدش سمعة العائلات.

كما شهدت التحقيقات الاستماع إلى أقوال دان آدم بشأن ظهور صورتها في مقطع مصور عرضه مرتضى منصور، مع طلب الاستماع إلى أقوال حسام حسن للوقوف على مصدر الصور التي ظهرت خلال المقطع.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة أولى جلسات القضية في 3 ديسمبر المقبل، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى مرتضى منصور بعدما أخلت النيابة سبيله بكفالة 100 ألف جنيه وقررت إحالته إلى المحاكمة.