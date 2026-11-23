كشف الأعلامى أحمد شوبير عن غياب حمزة عبدالكريم عن قائمة برشلونة لمواجهة صباح في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«رسميًا.. الإصابة تُبعد حمزة عبدالكريم عن قائمة برشلونة لمواجهة صباح في دوري أبطال أوروبا».

حيث أعلن نادي برشلونة الإسباني قائمة الفريق المسافرة إلى أذربيجان، استعدادًا لمواجهة فريق صباح، المقرر إقامتها مساء الأربعاء 25 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وشهدت القائمة غياب المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في ابتعاده عن المشاركة مع فريق برشلونة أتلتيك، كما غاب عن مواجهة فياريال الأخيرة بالدوري الإسباني.

كما يواصل اللاعب التعافي من الإصابة، في انتظار استعادة جاهزيته البدنية والعودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ليؤجل ظهوره المنتظر بقميص الفريق الأول في البطولة الأوروبية.

و شهدت القائمة غياب النجم الإسباني لامين يامال بسبب شعوره بانزعاجات طفيفة في الكاحل الأيمن، بينما استعان المدرب الألماني هانز فليك باللاعب الشاب جيسي بيسيو لتعويض الغيابات الهجومية.