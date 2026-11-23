أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية التعليمية وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تستهدف إنهاء العمل بنظام الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027/ 2028، حيث تعمل حاليًا نحو 500 مدرسة فقط بنظام الفترة المسائية، وذلك من خلال :

التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية الجديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وفقًا لاحتياجات كل محافظة، بما يسهم في توفير يوم دراسي منتظم، وتحسين البيئة التعليمية، وإتاحة فرص تعلم أفضل لجميع الطلاب

وقال وزير التعليم : كما تستهدف الوزارة القضاء على نظام الفترة المسائية بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي 2028/ 2029، وبالمرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2029/ 2030، في إطار خطة متكاملة لتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة لجميع الطلاب.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تواجه تحديات مستمرة في تطوير المنظومة التعليمية، في ظل الزيادة المتنامية في أعداد الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تواصل العمل على مواجهة هذه التحديات من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية الجديدة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى نجاح جهود الوزارة في خفض متوسط كثافة الفصول الدراسية إلى أقل من 40 طالبًا في الفصل، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» الذي انطلق اليوم في نسخته الأولى تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى من منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية.

حيث شارك الوزير محمد عبد اللطيف في أعمال الجلسة الثانية ضمن فعاليات المنتدى التي جاءت تحت عنوان «الاستثمار في رأس المال البشري: التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية لدعم الطفولة المبكرة والتغذية والتعليم»، حيث أجرى مداخلة أعرب خلالها عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا المنتدى الهام، الذي يتناول قضية بالغة الأهمية تتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية في أي رؤية جادة للاستثمار في رأس المال البشري، فهو لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يفتح آفاق الفرص، ويحرر الإنسان من القيود التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ليبني مجتمعات أكثر عدالة، ونظم اقتصادية أكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن العلاقة بين التعليم والحماية الاجتماعية تتجاوز حدود التكامل بين الخدمات، لتشكل مسارًا تنمويًا واحدًا؛ فالحماية الاجتماعية تمنح الأسر القدرة على إلحاق أبنائها بالتعليم، بينما يحول التعليم الجيد هذه الفرصة إلى قدرات ومهارات حقيقية تمكن الأجيال الجديدة من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وكسر حلقة الفقر عبر الأجيال.