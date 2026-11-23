تمكن العاملون بمكتب صحة ميت عقبة، بمساعدة قوات الشرطة، من إنقاذ شخص يبلغ من العمر 39 عامًا، بعدما حاول القفز من الطابق الثاني بالمبنى في منطقة العجوزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمحاولة شخص إلقاء نفسه من أعلى مكتب صحة ميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

وبالفحص، تبين وجود شخص بالطابق الثاني من مكتب الصحة، وكان يهذي بكلمات غير مفهومة، ويحاول القفز من أعلى المبنى، على خلفية خلافات نشبت بينه وبين شقيقه.

وسارع العاملون بالمكتب إلى التدخل لمحاولة السيطرة عليه ومنعه من القفز، قبل وصول قوات الشرطة التي تمكنت بمشاركتهم من احتوائه وإنقاذه دون سقوطه من الطابق الثاني.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.