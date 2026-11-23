أعلن البنك المركزي المصري عن إتاحة خدمات ترميز بطاقات الدفع على الأجهزة الذكية العاملة بنظام Android، وذلك بالتعاون مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.

يأتي الإعلان تنفيذا لجهود البنك المركزي المصري الرامية لتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية والتوسع في توفير وسائل دفع رقمية آمنة وسهلة الاستخدام لجميع المواطنين

وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري خلال تصريحات له اليوم؛ بأن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي للتحول الرقمي وتطوير نظم وخدمات الدفع، وتبنّي التقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يعزز كفاءة البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، ويدعم جهود الشمول المالي، ويقودنا نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وأكثر استعدادًا لمستقبل الاقتصاد الرقمي.

الخدمة متاحة

وأكد المحافظ أن إتاحة خدمات ترميز بطاقات الدفع على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد من شأنها توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الدفع الرقمية، إذ ستمكّن شريحة كبيرة من المواطنين من إضافة بطاقات الدفع إلى تطبيقات الهواتف المحمولة، واستخدام هواتفهم لإجراء معاملات الدفع اللاتلامسية بسهولة وأمان.

كما تمثل امتدادًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضمنت إتاحة الخدمة عبر Apple Pay في ديسمبر 2024، وقد بلغ عدد المعاملات التي نُفذت من خلالها نحو 292 مليون معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 228 مليار جنيه مصري، حتى نهاية سبتمبر 2026.

لماذا الترميز مهم

وتجدر الإشارة أن خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة تتيح إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية على تطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها في عمليات الشراء سواء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت (E-commerce)، ويتم التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية (على سبيل المثال: بصمة الوجه أو الأصبع، ... إلخ) دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة.

كما ستتيح الخدمة تحسين تجربة العملاء في إتمام المعاملات الإلكترونية بصورة لا تلامسيه وبسرعة وأمان دون الحاجة إلى وجود بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وتسهم الخدمة في دعم نمو معاملات الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، بما يعكس الأثر الإيجابي لها في تعزيز الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق استخدامها، ومواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجال نظم وخدمات الدفع، فضلًا عن تعزيز تكامل واستقلالية نظم الدفع الوطنية.