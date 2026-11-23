أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر بطريق الزقازيق أبوحماد أمام قاعة هابي داي وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ابوحماد المركزي يفيد استقبال كلا من " محمد ع د" 35 سنة مقيم الشبانات مصاب باشتباة كسر باليد اليمني و " محمد ر م" 22 سنة مقيم جزيرة السعادة مصاب بكدمات وسحجات وكسور و "السيد ع م" 19 سنة مقيم عمريط و" عبد الرحمن ا م" 19 سنة مقيم عمريط مصابين بكدمات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل باخر بطريق الزقازيق ابوحماد أمام قاعة هابي داي وتم نقل المصابين الي مستشفي ابوحماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.