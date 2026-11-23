تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف مواجهة مرتقبة تجمع بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويدخل بيراميدز المواجهة متربعًا على قمة الدوري بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في أول 8 مباريات، ليحصد 24 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، والذي حافظ بدوره على سجله خاليًا من الهزائم، لكنه فقد 4 نقاط بعد التعادل في مباراتين.

ويطمح الأهلي بقيادة مدربه الحسين عموتة إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة، وإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على استعادة لقب الدوري، الذي فقده لصالح الزمالك في الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، يسعى بيراميدز لمواصلة انطلاقته القوية وتحقيق انتصاره التاسع تواليًا، من أجل الابتعاد بالصدارة وتوسيع الفارق مع الأهلي إلى 7 نقاط، في خطوة مهمة نحو تعزيز فرصه في المنافسة على اللقب.

وتزداد صعوبة المواجهة على الأهلي في ظل تفوق بيراميدز خلال آخر مباراتين جمعتا الفريقين في الدوري، بعدما حقق الفريق السماوي الفوز بهدفين دون مقابل في الدور الأول من الموسم الماضي، قبل أن يجدد انتصاره بثلاثة أهداف نظيفة في المواجهة الثانية.

وفي السطور التالية، نستعرض موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز 2026-2027، والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

تُنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت، صاحبة حقوق البث الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المنتظر إذاعة القمة المرتقبة عبر قناتي ON SPORT HD وON SPORT MAX.

كما يمكن للجماهير متابعة البث المباشر للمباراة عبر تطبيق أون سبورت، الذي يتيح مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت مجانًا دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.