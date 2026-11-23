أنهت الأجهزة الأمنية استعداداتها لتأمين المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط اهتمام جماهيري كبير، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين على مراكز المقدمة، وأهمية النقاط الثلاث في سباق الدوري.

وشهد محيط استاد القاهرة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، بمشاركة الأطقم التابعة للمجموعة الأفريقية، التي وضعت خطة متكاملة لتنظيم عملية التأمين، وتوزيع القوات على مداخل ومحيط الملعب، بما يضمن سلامة الجماهير وسير المباراة في أجواء منظمة.

وتضمنت الخطة تشديد الإجراءات الأمنية حول الفريقين والأجهزة الفنية، وتأمين الممرات المؤدية إلى غرف خلع الملابس، إلى جانب تأمين تحركات طاقم التحكيم ومقر إقامته، لضمان توفير الحماية اللازمة لجميع عناصر المباراة.

كما تقرر تفعيل البوابات الإلكترونية بجميع منافذ الدخول، مع إخضاع الجماهير لإجراءات تفتيش دقيقة، لمنع اصطحاب الألعاب النارية والمواد المحظورة، وعلى رأسها الشماريخ، حفاظًا على سلامة الحاضرين والالتزام باللوائح المنظمة للمباريات.

وتستهدف الإجراءات تسهيل دخول المشجعين إلى المدرجات عبر البوابات المخصصة، ومنع التكدسات أمام الاستاد، مع تنظيم حركة الجماهير ووصولها إلى أماكنها قبل انطلاق اللقاء بوقت كافٍ.