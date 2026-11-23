يعد البفتيك من الأكلات المحببة للكثيرين، لكن تواجه بعض السيدات مشكلة تحول اللحم إلى قطع قاسية أو جافة بعد التسوية، رغم الالتزام بالمكونات نفسها، ويرجع ذلك غالبا إلى طريقة تجهيز اللحم وتسويته.

لذا قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، سر البفتيك الطرى بخطوات بسيطة.

سر البفتيك الطري.. خطوات بسيطة تضمن لك نتيجة مثالية من أول مرة

ومن أهم أسرار البفتيك الطري اختيار شرائح لحم رفيعة، مع الحرص على طرقها بشكل خفيف لتوحيد سمكها، ما يساعد على تسويتها بسرعة وبشكل متساو، دون أن تفقد الكثير من السوائل.

كما يفضل تتبيل اللحم قبل الطهي بوقت كاف، باستخدام البصل المبشور وعصيره، مع الفلفل الأسود والبهارات المناسبة، ويمكن إضافة القليل من الخل أو عصير الليمون دون الإفراط حتى لا يتغير قوام اللحم.

ومن الخطوات المهمة أيضا عدم وضع البفتيك في الطاسة قبل أن تسخن جيدا، لأن الحرارة المرتفعة في البداية تساعد على تحمير سطح اللحم، مع ضرورة عدم تركه على النار لفترة طويلة حتى لا يجف ويصبح صعب المضغ.

ويفضل عدم تكديس شرائح البفتيك في الطاسة، وتسويتها على دفعات، ثم تركها ترتاح دقائق قليلة بعد الطهي قبل تقديمها، للحفاظ على عصارتها والحصول على مذاق أفضل.