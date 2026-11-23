ندوة توعوية لطالبات مدرسة الغردقة الثانوية بنات، وحملة ميدانية بمنطقة أبو العباس لمراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية، ومشاركة في برنامج تدريبي لحماية البحر الأحمر وخليج عدن

واصلت الإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ أنشطتها التوعوية والرقابية والتدريبية، من خلال مجموعة من الفعاليات التي استهدفت نشر الثقافة البيئية، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، إلى جانب رفع كفاءة العاملين في مجال حماية البيئة البحرية.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لدعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية وترسيخ السلوك البيئي السليم.

التوعية البيئية داخل مدارس الغردقة

ونفذت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي ندوة توعوية بمدرسة الغردقة الثانوية بنات، ضمن خطة التوعية البيئية بمحور التربية والتعليم والأزهر الشريف، تناولت أهمية ترشيد الاستهلاك باعتباره أسلوب حياة، مع التركيز على ترشيد استهلاك المياه والطاقة والعلاقة المتبادلة بينهما.

وشاركت الطالبات في تعليق الملصقات والرسائل الإرشادية داخل المدرسة، بهدف ربط المعلومات البيئية بالممارسات اليومية وتشجيعهن على تبني سلوكيات إيجابية في التعامل مع الموارد.

حملة لمتابعة الاشتراطات البيئية والصحية بمنطقة أبو العباس

وفي الجانب الميداني، نفذت الإدارة حملة توعية ومتابعة بمنطقة أبو العباس، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة – حي جنوب الغردقة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الصحة والسكان.

وشملت الحملة المرور على المحال التجارية والباعة الموجودين بالمنطقة، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، والوقوف على سلامة وجودة الأغذية المتداولة، بما يعزز جهود الرقابة على الأنشطة المختلفة ويحافظ على صحة المواطنين.

تدريب إقليمي لدعم حماية البحر الأحمر وخليج عدن

وبالتوازي مع الأنشطة التوعوية والميدانية، شاركت إدارة التفتيش والملاحقة القانونية، ممثلة في قسم تقييم الأثر البيئي، في الدورة التدريبية الإقليمية بعنوان «تنمية القدرات البشرية من أجل إدارة مستدامة ومتكاملة للبحر الأحمر وخليج عدن».

وينظم الدورة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالتعاون مع المعهد الدولي للمحيطات، وتتضمن برنامجًا علميًا وتطبيقيًا يتناول عددًا من القضايا البيئية والجيولوجية المرتبطة بحماية البيئة البحرية وتحقيق الاستدامة في إدارة مواردها.

وتعكس الأنشطة تنوع أدوار الإدارة العامة لشؤون البيئة بالبحر الأحمر، بين التوعية داخل المؤسسات التعليمية، والمتابعة الميدانية للأنشطة التجارية، وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، بما يدعم جهود الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالمحافظة.