ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة بيج مع سيارة نقل ثقيل بتريلا بطريق قفط القصير جنوب قنا إلي 6 وفيات وإصابة آخر بينهم سيدة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا وأخرى بيجو بطريق قفط – القصير، نتج عنها وفيات ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية للحادث مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر، بجوار مستودع الأنابيب بطريق قفط القصير، وجرى متابعة نقل الجثث للمشرحة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصي لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

