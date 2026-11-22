كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل نجاح طاقم سفينة مصري يضم 21 بحاراً في التصدي لمحاولات قرصنة استهدفت السفينة «كايرو لايت» في خليج عدن، مشيداً بما أظهره أفراد الطاقم من شجاعة وسرعة تصرف خلال التعامل مع الهجوم.

السفينة واجهت ثلاث محاولات قرصنة

وأوضح موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن السفينة واجهت ثلاث محاولات قرصنة، لكن أفراد الطاقم بقيادة القبطان علي سليمان تمكنوا من التعامل مع الموقف، واتخاذ إجراءات ساعدت على إفشال الهجوم وتأمين السفينة.

وأشار إلى أن البحارة المصريين تعاملوا مع التهديد باحترافية، ولم يسمحوا للمهاجمين بالسيطرة على السفينة، لتنتهي الواقعة بفرار القراصنة ونجاة الطاقم.

وأكد موسى أن ما حدث يمثل نموذجاً للخبرة التي يتمتع بها البحارة المصريون وقدرتهم على التعامل مع الظروف البحرية الصعبة، لافتاً إلى أن الحفاظ على سلامة 21 بحاراً خلال هذه المواجهة يمثل جانباً مهماً من نجاح المهمة.