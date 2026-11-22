أكد المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، عكست أهمية تعزيز الحضور الأفريقي في المشهد الدولي، وضرورة الانتقال بدول القارة من دائرة التأثر بالتحديات العالمية إلى المشاركة الفاعلة في صياغة القرارات والسياسات الدولية.

وقال إن رسائل الرئيس السيسي حملت رؤية واضحة بشأن مستقبل القارة الأفريقية، وأهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المتشابكة، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتحولات متسارعة، مشيرًا إلى أن أفريقيا تمتلك من المقومات والإمكانات ما يؤهلها للقيام بدور مؤثر في تشكيل النظام الدولي.

وأضاف أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة أن استضافة مصر لهذا المنتدى تعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون الأفريقي وترسيخ آليات العمل المشترك، انطلاقًا من إيمانها بأن أمن واستقرار القارة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.

وأوضح شلبي أن التحركات المصرية تجاه القارة الأفريقية تستند إلى رؤية تقوم على الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات، وليس مجرد التعاون التقليدي، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمار والتنمية وبناء القدرات، ويعزز قدرة الدول الأفريقية على التعامل مع التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن منتدى أسوان يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين القادة والمسؤولين وصناع القرار، وطرح حلول عملية للقضايا التي تمس مستقبل القارة، خاصة ملفات الأمن والسلم والتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الدول الأفريقية والمؤسسات الدولية لتحقيق المصالح المشتركة.

واختتم المهندس محمد شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التضامن والتكامل الأفريقي، والعمل على توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا الدولية، بما يضمن أن تكون القارة الأفريقية شريكًا فاعلًا في صناعة مستقبل العالم، مشددًا على أهمية مواصلة مصر دورها في دعم مسارات السلام والتنمية وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف دول القارة.