أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر مباراة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في الثامنة من مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - حازم جمال - زياد هيثم

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - خالد عوض - كريم حافظ - محمود مرعي - إياد العسقلاني

خط الوسط: محمود صابر - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - حامد حمدان - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد فوزي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - نذير بن علي