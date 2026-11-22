كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية أزمة نهائي كأس الأمم الإفريقية، والرد الذي قدمه الاتحاد المغربي لكرة القدم أمام المحكمة الرياضية الدولية، ردًا على شكوى السنغال.

وأكد زيدان، خلال حديثه عبر برنامج "ستاد مصر"، أن الاتحاد المغربي قدم ملفًا قويًا ومدعومًا بالمستندات إلى المحكمة الرياضية الدولية، للرد على شكوى السنغال بشأن أحداث البطولة.

وأوضح أن الشكوى المغربية تضمنت رصد اصطحاب بعثة المنتخب السنغالي لـ 17 شخصًا من المشعوذين إلى المغرب خلال فترة البطولة.

وأضاف زيدان أن المغرب اشتكى في ملفه من تصرفات الجماهير السنغالية خلال البطولة، وإثارتها للجدل في المدرجات وخارجها، وما تسبب فيه ذلك من توتر في الأجواء.

وأشار إلى أن الجانب المغربي طالب في شكواه بضرورة تطبيق لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على جميع المنتخبات دون استثناء، والبنود التي يتم على أساسها سحب اللقب، في إشارة إلى المطالبة بسحب الكأس من السنغال.

واختتم زيدان حديثه بالكشف عن تسريبات جديدة تشير إلى صدور حكم المحكمة الرياضية في الأيام القليلة المقبلة، قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، لحسم الجدل الدائر حول مصير اللقب.