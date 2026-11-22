حالة الطقس غدًا .. تشهد مصر استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة حتى السبت 28 نوفمبر 2026، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية صباحا، ونشاط الرياح على بعض المناطق، وفرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 23 نوفمبر وحتى السبت 28 نوفمبر 2026، موضحةً أن درجات الحرارة ستشهد تراجعًا طفيفًا على بعض المناطق، مع استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا، وارتفاع درجات الحرارة نسبيا على جنوب الصعيد.

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وأضافت شاكر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الأحد، أن الطقس خلال ساعات الليل والصباح الباكر سيكون مائلا للبرودة إلى بارد على أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن طبيعة فصل الخريف تتسم بالتغيرات السريعة في خرائط الطقس، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة للتحديثات الصادرة عن الهيئة وفقا لأي مستجدات جوية.

ما أبرز الظواهر الجوية المتوقعة في مصر خلال الأيام المقبلة؟

تتصدر الشبورة المائية قائمة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 23 نوفمبر وحتى السبت 28 نوفمبر، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، فضلا عن نشاط الرياح على مناطق متفرقة من الجمهورية.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بُعد أن الشبورة المائية ستتكون خلال ساعات الصباح الباكر، اعتبارًا من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت من احتمالية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانا، وهو ما قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالتعليمات المرورية.

هل توجد فرص لسقوط الأمطار غدا الإثنين 23 نوفمبر 2026؟

تشهد حالة الطقس غدا الإثنين فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، مع تكون سحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحب هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأشارت شاكر إلى أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة تصل إلى نحو 20% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة خلال ساعات النهار، وانخفاض درجات الحرارة نسبيا خلال الليل والصباح الباكر، مع ضرورة متابعة التحديثات الجوية لمعرفة أي تغيرات قد تطرأ على خريطة سقوط الأمطار خلال اليوم.

ما توقعات الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء في مصر؟

تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مع ارتفاع نسب حدوثها مقارنة بتوقعات يوم الإثنين، حيث تصل إلى نحو 30% على عدد من المناطق الساحلية.

وتشمل المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، وفقا للتوقعات التي أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتظل الأمطار المتوقعة في نطاق الخفيفة، مع استمرار التغيرات الجوية المعتادة خلال فصل الخريف، وهو ما يجعل متابعة النشرات الجوية أمرا ضروريا للتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بحالة الطقس في مختلف المحافظات.

هل تنشط الرياح في القاهرة والسواحل الشمالية؟

تشهد بعض مناطق الجمهورية نشاطا للرياح غدا الإثنين، بسرعات تتراوح ما بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، بحسب تصريحات الدكتورة إيمان شاكر.

ومن المتوقع أن تشمل مناطق نشاط الرياح القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

ويأتي نشاط الرياح ضمن الظواهر الجوية المصاحبة للتغيرات التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من فصل الخريف، بالتزامن مع الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كم تسجل درجات الحرارة غدا الإثنين في القاهرة والمحافظات؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الإثنين، حيث تتباين درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، مع استمرار الأجواء المعتدلة على أغلب المناطق، وارتفاع الحرارة على جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تتراوح ما بين 24 و25 درجة مئوية، والصغرى ما بين 14 و16 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى تتراوح ما بين 23 و25 درجة مئوية، والصغرى ما بين 14 و16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى تتراوح ما بين 25 و26 درجة مئوية، والصغرى ما بين 12 و13 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى تتراوح ما بين 32 و34 درجة مئوية، والصغرى ما بين 16 و20 درجة.

وتعكس هذه المعدلات استمرار التباين الحراري بين شمال وجنوب البلاد، إذ تسجل مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة أعلى مقارنة بالقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ما درجات الحرارة المتوقعة في مصر من الثلاثاء 24 نوفمبر حتى السبت 28 نوفمبر؟

أوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن درجات الحرارة خلال الفترة من الثلاثاء 24 نوفمبر وحتى السبت 28 نوفمبر ستشهد استقرارا نسبيا، مع استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة نهارا على أغلب المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة وفقا لكل منطقة على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تتراوح ما بين 24 و25 درجة مئوية، والصغرى ما بين 14 و15 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى تتراوح ما بين 21 و23 درجة مئوية، والصغرى ما بين 15 و16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى تتراوح ما بين 24 و26 درجة مئوية، والصغرى ما بين 12 و13 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى تتراوح ما بين 31 و32 درجة مئوية، والصغرى ما بين 17 و18 درجة.

وتشير هذه التوقعات إلى استمرار الأجواء المعتدلة خلال النهار، مع ميل الطقس إلى البرودة خلال الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق التي تسجل درجات حرارة صغرى منخفضة، وفي مقدمتها شمال الصعيد.

كيف تتعامل مع الشبورة المائية أثناء القيادة صباحا؟

وجهت الدكتورة إيمان شاكر مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، وفي مقدمتها الشبورة المائية التي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق خلال ساعات الصباح الباكر.

وشددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال الفترة الممتدة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحا، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات، لتجنب الحوادث الناتجة عن انخفاض الرؤية بسبب الشبورة.

كما تتطلب القيادة في هذه الظروف الانتباه إلى التغيرات المفاجئة في مستوى الرؤية الأفقية، وعدم التسرع أثناء المرور بالطرق التي تتكون عليها الشبورة، خصوصا الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ما الملابس المناسبة خلال طقس الخريف في مصر؟

نصحت مدير مركز الاستشعار عن بُعد المواطنين بارتداء الملابس الخريفية المناسبة، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، في ظل الانخفاض الملحوظ نسبيا في درجات الحرارة مقارنة بفترات النهار.

وأكدت أهمية متابعة النشرات والتحديثات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بصورة مستمرة، للتعرف على أي تغيرات محتملة في درجات الحرارة أو فرص سقوط الأمطار أو نشاط الرياح، واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة وفقا لطبيعة الظواهر الجوية المتوقعة.

وتأتي هذه التوصيات في ظل الطبيعة المتقلبة لفصل الخريف، الذي يشهد تغيرات سريعة في خرائط الطقس، ما يستدعي عدم الاعتماد على التوقعات العامة وحدها، ومتابعة البيانات الرسمية لمعرفة تطورات الحالة الجوية أولا بأول.