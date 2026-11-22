كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 23 نوفمبر حتى الجمعة 27 نوفمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ظهور عدد من الظواهر الجوية التي تستدعي الحذر أثناء القيادة على الطرق، أبرزها الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح على بعض المناطق.

طقس مائل للحرارة

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا معتدلًا إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس يسود خلال ساعات النهار معتدلًا إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب المناطق.



حالة الطقس لمدة 5 أيام

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الأيام الخمسة المقبلة، مع اختلاف درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح بين 24 و25 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية ما بين 22 و23 درجة، في حين تصل درجات الحرارة العظمى بجنوب الصعيد إلى 33 درجة مئوية.

وتنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، لتسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وناشدت الأرصاد قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، مع استخدام كشافات الشبورة عند الحاجة.

أماكن سقوط الأمطار من الاثنين حتى الجمعة

وبشأن فرص سقوط الأمطار، توقعت الهيئة وجود فرص لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبًا، اعتبارًا من الاثنين 23 نوفمبر وحتى الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

وتشمل المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار:

السواحل الشمالية الغربية.

مناطق من شمال الوجه البحري.

مناطق حلايب وشلاتين.

وتكون الأمطار على فترات متقطعة، مع عدم توقع استمرارها على مدار اليوم، وفقًا للتوقعات المعلنة.

نشاط الرياح خلال الأيام المقبلة

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة من الاثنين حتى الجمعة

الاثنين 23 نوفمبر 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17 درجة.

الثلاثاء 24 نوفمبر 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة.

الأربعاء 25 نوفمبر 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة.

الخميس 26 نوفمبر 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة.

الجمعة 27 نوفمبر 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة.

موعد بداية فصل الشتاء 2026 في مصر

وبالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية، يتساءل المواطنون عن موعد بداية فصل الشتاء رسميًا في مصر لعام 2026.

ووفقًا للحسابات الفلكية، يبدأ فصل الشتاء يوم الاثنين 21 ديسمبر 2026، بالتزامن مع حدوث الانقلاب الشتوي، ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة تقريبًا، لينتهي مع بداية فصل الربيع في مارس 2027.

ويُعد الانقلاب الشتوي بداية فصل الشتاء فلكيًا في نصف الكرة الشمالي، حيث يبلغ طول الليل أقصى مداه خلال العام، ويكون النهار أقصر أيام السنة، قبل أن تبدأ ساعات النهار في الزيادة تدريجيًا.

هل تنخفض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء؟

من المتوقع أن تشهد البلاد تغيرات تدريجية في درجات الحرارة مع اقتراب بداية فصل الشتاء، إلا أن استمرار الأجواء الخريفية خلال شهر نوفمبر لا يعني دخول الشتاء مبكرًا، إذ تختلف الأحوال الجوية من يوم لآخر وفقًا للكتل الهوائية المؤثرة على البلاد.

وتظل متابعة النشرات الجوية اليومية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورية للتعرف على أي تغيرات في درجات الحرارة أو فرص سقوط الأمطار أو نشاط الرياح.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال الأيام المقبلة

في ظل الظواهر الجوية المتوقعة، ينصح باتباع عدد من الإرشادات، أبرزها: