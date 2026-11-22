كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى ظهور شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق المؤدية إلى غرب البلاد وشمال الدلتا.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الشبورة بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المتوقع أن تتلاشى تدريجيًا بحلول الساعة التاسعة أو العاشرة صباحًا، محذرة قائدي السيارات من ضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور وتشغيل كشافات الشبورة أثناء القيادة.

وأضافت أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بنحو درجتين إلى ثلاث درجات مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة تغير مصادر الكتل الهوائية، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 25 و26 درجة مئوية، مع أجواء معتدلة تميل إلى الدفء نهارًا، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة، وتسجل الصغرى نحو 16 و17 درجة.

وأشارت إلى استمرار الأجواء المستقرة خلال الأسبوع الجاري، مع توقعات بتسجيل درجات الحرارة العظمى في القاهرة ما بين 24 و25 درجة مئوية، والصغرى ما بين 15 و16 درجة، لافتة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا، دون تأثيرات مقلقة، مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال اليومين المقبلين.

وفيما يتعلق بتوقعات فصل الشتاء، أكدت أن الحديث عن كونه أكثر دفئًا من السنوات السابقة لا يستند حاليًا إلى مؤشرات دقيقة، موضحة أن التنبؤات الموسمية تزداد دقتها كلما اقترب موعد بداية الفصل، وأن التغيرات المناخية قد تؤثر في موجات البرودة ومعدلات سقوط الأمطار، بينما تشير المؤشرات الأولية إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الشتوية المعتادة، مع احتمالية تعرض البلاد لموجات من الانخفاض في درجات الحرارة، خاصة خلال شهري يناير وفبراير.