قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إنّ انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين على أرض مدينة أسوان يحمل أهمية كبيرة، ويعكس الانتماء الإفريقي لمصر، الذي تفخر به وتعتز به.

وأضاف في لقاء مع محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ مصر تعتز بمدينة أسوان الجميلة، التي يعتبرها أجمل مدن مصر، مشيرًا إلى أنها تجسد الترابط والتفاعل بين الحضارات المختلفة في هذه المنطقة، بداية من الحضارة الفرعونية العظيمة، وصولًا إلى الحضارات الإفريقية المتنوعة، من خلال الجسر البري الذي يربط مصر بالقارة الإفريقية.

وأوضح وزير الخارجية أن انعقاد المنتدى في أسوان يعكس انتماء مصر الإفريقي، مؤكدًا أن فعاليات اليوم تضمنت مجموعة من الجلسات المهمة التي تناولت منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الإفريقي، إلى جانب اجتماع المجلس الاستشاري لمنتدى أسوان ومنتدى العالمين للأعمال.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تعكس مكانة مصر، لافتًا إلى وجود تقدير كبير لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أمس، وما تضمنته من رؤية شاملة حظيت بتقدير واسع من الحضور، سواء خلال جلسات أمس أو جلسات اليوم.

وأكد عبد العاطي أن منتدى أسوان، في دورته السادسة، أصبح أهم منتدى موجود في القارة الإفريقية، لا سيما أنه المنتدى الوحيد في العالم الذي يؤكد العلاقة الترابطية بين الأمن والسلام من ناحية، والتنمية من ناحية أخرى، مشددًا، على أن المنتدى يعكس الدور المصري القيادي والريادي، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، وإنما أيضًا في القارة الإفريقية.