أكد المهندس ياسر زيدان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة القمزي للتطوير العقاري، أن الشركة راهنت على السوق المصري منذ عام 2010، ونجحت في تحقيق أهدافها الاستثمارية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع العقاري خلال السنوات المقبلة.

وقال زيدان، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة الجديدة، إن تصميم العقارات لا يقتصر على الشكل المعماري الجميل فقط ، وإنما يمثل منظومة متكاملة تستهدف توفير الراحة النفسية للسكان، مؤكدًا أن التخطيط العمراني الجيد يعد ركيزة أساسية لنجاح المشروعات العقارية.

وأضاف أن السوق المصري شهد دخول عدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين، لكنه لا يزال سوقًا واسعًا يستوعب المزيد من الاستثمارات والمشروعات الجديدة، في ظل تنوع الطلب على المنتجات العقارية.

وأوضح أن العمل في مجال الاستثمار يرتبط دائمًا بالتحديات، وأن متعة النجاح الحقيقية تكمن في القدرة على تجاوزها، خاصة في دولة بحجم مصر تمتلك مقومات اقتصادية وعمرانية كبيرة وفرصًا واعدة للنمو.

وأشار إلى أن نجاح أي مشروع عقاري لا يقاس فقط بجودة التصميمات، وإنما بقدرته على توفير بيئة معيشية متكاملة تحقق الراحة والخصوصية وجودة الحياة، مع الاهتمام بالتخطيط العمراني والمساحات المفتوحة والخدمات الأساسية.

وجاء المؤتمر بالتزامن مع إعلان الشركة توقيع شراكة استراتيجية لإدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى من مشروع Eastshire بالقاهرة الجديدة، في إطار توجهها لتعزيز كفاءة الخدمات واستدامة المجتمعات العمرانية.

وشدد زيدان على أن السوق العقاري المصري يمتلك فرصًا طويلة الأجل، وأن استمرار الاستثمارات الجديدة يعكس الثقة في مستقبل التنمية العمرانية وقدرة القطاع على استيعاب المزيد من المشروعات.

