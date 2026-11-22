في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، تحدثت الفنانة جهاد حسام الدين عن تجربتها الفنية في فيلم «برلين»، كاشفةً عن تفاصيل مشاركتها في العمل، وأبرز التحديات التي واجهتها خلال التصوير خارج مصر، إلى جانب طبيعة الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث الفيلم، والتي وصفت تجربتها بأنها مختلفة ولذيذة، لكنها لم تخلُ من الصعوبات.

وأكدت جهاد حسام الدين أن مشاركتها في فيلم «برلين» تمثل تجربة مميزة بالنسبة لها، خاصة أن التصوير خارج مصر أتاح لها فرصة خوض تجربة جديدة ومختلفة على المستويين الفني والإنساني، موضحة أن العمل يحمل طبيعة خاصة، سواء من حيث القصة أو أجواء التصوير أو الشخصيات التي يتناولها.

وأشارت إلى أن من أبرز الأمور التي لفتت انتباهها في الفيلم اختلاف الفكرة التي يناقشها، إذ اعتاد الجمهور على مشاهدة أعمال مصرية تتناول المشكلات والقضايا التي يعيشها المجتمع داخل مصر، بينما يذهب فيلم «برلين» إلى مساحة مختلفة، من خلال تسليط الضوء على المصريين الذين قرروا السفر والعيش في بلد آخر، وما يرتبط بحياتهم من تفاصيل وتجارب وتحديات.

وأضافت أن هذه الزاوية تمنح العمل خصوصية، لأنه يقترب من حياة شريحة من المصريين خارج وطنهم، ويقدم حكاياتهم وظروفهم من منظور مختلف، وهو ما جعل تجربة المشاركة في الفيلم ممتعة ومليئة بالتفاصيل الجديدة.

تحديات التصوير خارج مصر

وعن كواليس التصوير في الخارج، أوضحت جهاد حسام الدين أن العمل في بلد مختلف يفرض على الفنان وفريق العمل تحديات عديدة، خاصة أن نظام التصوير وطريقة العمل يختلفان عن النظام المعتاد داخل مصر، مشيرة إلى أن التعامل مع منظومة جديدة ليس أمرًا سهلًا في البداية، خصوصًا عندما يكون الفنان معتادًا على تفاصيل وآليات معينة في مواقع التصوير المصرية.

ولفتت إلى أن اختلاف نظام العمل يتطلب قدرًا من التأقلم والمرونة، حتى يستطيع كل فرد داخل فريق العمل التعامل مع الظروف الجديدة، مؤكدة أن هذه التفاصيل كانت من أبرز التحديات التي واجهتها خلال التجربة.

كما تحدثت عن طبيعة التصوير، موضحة أن جزءًا كبيرًا من مشاهد الفيلم تم تصويره في أماكن خارجية، وهو ما أضاف تحديًا آخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي جعل بعض أيام التصوير أكثر صعوبة، خاصة مع طبيعة المشاهد التي تتطلب تركيزًا واستعدادًا مستمرًا من الفنانين وفريق العمل.

تجربة فنية مختلفة

واختتمت جهاد حسام الدين حديثها بالتأكيد على أن تجربة فيلم «برلين» كانت مختلفة على أكثر من مستوى، بداية من طبيعة القصة والشخصية التي تقدمها، مرورًا بالتصوير خارج مصر، وصولًا إلى التعامل مع نظام إنتاج وتصوير جديد، معتبرة أن مثل هذه التجارب تمنح الفنان فرصة لاكتساب خبرات جديدة والخروج من دائرة الأعمال المعتادة.

ويقدم فيلم «برلين» تجربة سينمائية تتناول حياة المصريين خارج البلاد، من خلال معالجة مختلفة تفتح المجال للتعرف على تفاصيل حياتهم واختياراتهم والتحديات التي يواجهونها بعيدًا عن وطنهم، وهو ما يجعله من التجارب اللافتة التي تخوضها جهاد حسام الدين في مشوارها الفني.

https://youtube.com/shorts/O11dgia0xeY?si=NBOKNE0nLq1VIffD