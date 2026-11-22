حرص الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الاستماع إلى مطالب عدد من أولياء الأمور، قبل مغادرته مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية، وذلك في ختام جولته التفقدية لعدد من مدارس المحافظة.

وتجمع أولياء الأمور حول الوزير عقب انتهاء جولته داخل المدرسة، وقدموا إليه عددًا من الأوراق التي تضمنت طلباتهم وملاحظاتهم المتعلقة بالعملية التعليمية وأوضاع أبنائهم داخل المدارس.

واستمع وزير التربية والتعليم إلى مطالب الأهالي، وناقش معهم عددًا من النقاط المرتبطة بالخدمات التعليمية ومستوى العملية التعليمية المقدمة لأبنائهم، قبل أن يغادر المدرسة وسط حضور أولياء الأمور.

وكانت مدرسة زيد بن حارثة قد شهدت استقبالًا حافلًا للوزير، حيث احتشد عدد من أولياء الأمور أمام بوابة المدرسة حاملين صوره، وسط إطلاق الزغاريد، ترحيبًا بزيارته للمحافظة.

وجاءت زيارة وزير التربية والتعليم إلى الإسكندرية بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وتضمنت الجولة متابعة سير الدراسة داخل الفصول، والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية والانضباط المدرسي، إلى جانب تفقد التجهيزات والإمكانات المتاحة بالمدارس والاستماع إلى المسؤولين حول أبرز الاحتياجات والتحديات التعليمية.