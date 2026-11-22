تحولت ليلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي إلى واحدة من أكثر الليالي إثارة للجدل في الدوري الأمريكي بعدما وجد قائد الفريق نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات إثر واقعة غريبة شهدتها مواجهة كولومبوس كرو عندما وجه الكرة نحو وجه أحد لاعبي المنافس في مشهد أثار غضب الجماهير وأعاد فتح النقاش حول مدى عدالة القرارات التحكيمية في التعامل مع نجوم كرة القدم.

ولم تكن اللقطة مجرد مشادة عابرة بين لاعبين داخل الملعب بل تحولت سريعًا إلى قضية شغلت منصات التواصل الاجتماعي بعدما اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه ميسي واللاعب المنافس بدلًا من اللجوء إلى الطرد وهو ما دفع قطاعًا كبيرًا من المتابعين للتساؤل عن سبب عدم تطبيق عقوبة أشد على النجم الأرجنتيني.

وجاءت المفارقة أن الواقعة لم تكن سوى بداية ليلة كارثية لإنتر ميامي الذي تلقى خسارة ثقيلة على ملعبه بثلاثة أهداف دون رد أمام كولومبوس كرو ليصبح موقفه في الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي أكثر تعقيدًا رغم دخول ميسي المباراة بعد ساعات من الاحتفاء بإنجازه الفردي والتتويج بجائزة الحذاء الذهبي.

ميسي يفقد أعصابه.. ولقطة الكرة في الوجه تشعل الأزمة

بدأت الواقعة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عندما كان ميسي يستعد لتنفيذ رمية تماس سريعة لصالح إنتر ميامي قبل أن يتدخل التشيلي غونزالو تابيا مهاجم كولومبوس كرو ويحاول تعطيل استئناف اللعب بالوقوف أمام النجم الأرجنتيني وعدم الابتعاد بالمسافة المطلوبة.

ومع استمرار الموقف فقد ميسي أعصابه ووجه الكرة نحو وجه تابيا من مسافة قريبة ليسقط اللاعب التشيلي أرضًا وسط اعتراضات من زملائه الذين طالبوا الحكم بالتدخل واتخاذ قرار أكثر صرامة تجاه قائد إنتر ميامي.

وتدخل الحكم ألين تشابمان لاحتواء المشادة لكنه قرر الاكتفاء بإشهار البطاقة الصفراء في وجه ميسي وتابيا معتبرًا أن الواقعة لا تستوجب الطرد وهو القرار الذي فتح بابًا واسعًا للجدل بعد إعادة اللقطة تلفزيونيًا وانتشارها بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

The same action The same situation The same consequences But somehow Lionel Messi got away with it and instead the ref gave a yellow card to the victim 😭😭 https://t.co/EmQY9wOKKU — THE DUKE OF MADRID II (@thedukeofmadrid) November 22, 2026

وزادت حدة الانتقادات بعدما رأى متابعون أن توجيه الكرة نحو وجه لاعب منافس في موقف لا توجد فيه منافسة حقيقية على الكرة كان يستوجب مراجعة الواقعة بصورة أكثر صرامة خاصة أن الكرة اصطدمت بالفعل بوجه مهاجم كولومبوس.

هل جامل الحكم ميسي؟

لم تتوقف ردود الفعل عند حدود الاعتراض على البطاقة الصفراء وإنما امتدت إلى اتهامات بوجود ازدواجية في تطبيق القانون حيث تداول عدد كبير من الجماهير مقاطع لوقائع مشابهة شهدت إشهار البطاقات الحمراء في وجه لاعبين وجهوا الكرة نحو منافسيهم.

ورأى بعض المتابعين أن ميسي حصل على معاملة استثنائية بسبب مكانته وشهرته العالمية معتبرين أن لاعبًا آخر ربما كان سيواجه عقوبة أكثر قسوة في الظروف نفسها.

Football fell off... How is this not a red card for Messi? https://t.co/Vd2Q0oL2d5 — Hater Quarter (@TheHateQuarter) November 22, 2026

وبينما تحولت اللقطة إلى مادة للنقاش والسخرية والانتقادات ظل السؤال الأساسي مطروحًا: هل كان قرار الحكم متوافقًا مع تقديره لطبيعة الواقعة أم أن ميسي أفلت من عقوبة كان من الممكن أن تغير شكل المباراة؟

ماذا يقول قانون كرة القدم عن واقعة ميسي؟

استند جانب من الانتقادات إلى المادة 12 من قوانين كرة القدم الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» والتي تتناول المخالفات والسلوك غير الرياضي والسلوك العنيف.

ووفقًا للقانون فإن استخدام القوة المفرطة ضد المنافس بعيدًا عن محاولة لعب الكرة قد يندرج تحت بند السلوك العنيف وهي مخالفة تستوجب البطاقة الحمراء المباشرة.

لكن تطبيق العقوبة لا يرتبط بمجرد اصطدام الكرة بجسم المنافس وإنما يتوقف على تقدير الحكم لطبيعة التصرف ومدى استخدام القوة وما إذا كان الفعل متهورًا أم يمثل سلوكًا عنيفًا.

وتتضمن القواعد أيضًا أحكامًا خاصة باللاعب الذي يتعمد تنفيذ رمية تماس باتجاه منافس بهدف تعطيل استئناف اللعب؛ إذ يمكن معاقبته بالإنذار إذا كان التصرف متهورًا بينما يستوجب الطرد إذا تضمن استخدام قوة مفرطة وارتقى إلى السلوك العنيف.

ومن هنا جاء الجدل حول واقعة ميسي حيث يرى المنتقدون أن توجيه الكرة إلى الوجه كان يستوجب الطرد بينما انتهى تقدير الحكم إلى الاكتفاء بالإنذار للاعبين.

مدرب كولومبوس يهاجم القرار.. «كان يستحق أكثر من الإنذار»

ولم تقتصر الاعتراضات على الجماهير والمتابعين بل امتدت إلى الجهاز الفني لكولومبوس كرو حيث أعرب الفرنسي لوران كورتوا المدير الفني للفريق عن عدم رضاه عن القرار التحكيمي.

وأكد المدرب عقب المباراة أن ما حدث كان يستحق عقوبة أكبر من مجرد البطاقة الصفراء في إشارة واضحة إلى اعتقاده بأن الحكم لم يتخذ القرار المناسب تجاه قائد إنتر ميامي.

وتمنح تصريحات مدرب كولومبوس الواقعة بعدًا إضافيًا خاصة أنها صدرت من الطرف الذي تعرض لاعبه للاحتكاك وجاءت في ليلة نجح خلالها فريقه في تحقيق فوز كبير خارج ملعبه دون أن يمنع ذلك مدربه من التركيز على الجدل التحكيمي.