كشف محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، عن تراجع حاد في حركة البيع والشراء بسوق الملابس في مصر، مؤكدًا انخفاض حجم المبيعات بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي، رغم ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و20%.

وأوضح عبد السلام، خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن الزيادة في أسعار الملابس ترجع إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، في ظل عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مستلزمات الصناعة، وعلى رأسها الغزول، التي يغطي الإنتاج المحلي نحو 40% فقط من احتياجات السوق، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية البالغة 60%.

وأضاف أن التوترات السياسية والأوضاع الإقليمية ألقت بظلالها على تكاليف الشحن، التي ارتفعت إلى نحو ثلاثة أضعاف، فضلًا عن زيادة تكاليف التأمين على النقل البحري، وتقلبات سعر الدولار، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تكلفة التصنيع والأسعار النهائية للمنتجات.

وأشار رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات إلى أن ارتفاع الأسعار دفع الأسر المصرية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتركيز على السلع والاحتياجات الأساسية، ما أدى إلى تراجع الإقبال على شراء الملابس وتفاقم حالة الركود في الأسواق.

وأكد أن المصانع والتجار يسعون حاليًا إلى التخلص من المخزون المتراكم لديهم، حتى لو اضطروا للبيع بسعر التكلفة أو تحمل خسائر، بهدف توفير السيولة المالية وإعادة ضخها في إنتاج ملابس الموسم الصيفي المقبل.