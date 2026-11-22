صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي اتفاق مُحتمل مع إيران يجب أن يكون دائمًا ويهدف إلى منع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

وفي مقابلة مع قناة إخبارية خاصة، قال ترامب إنه ليس مهتمًا بشكل خاص بتغيير النظام في إيران، لكنه وصف الهجمات على القيادة العُليا للبلاد بأنها تحوّل كبير.

ووصف القيادة الإيرانية الجديدة بأنها أكثر عقلانية، لكنه شكّك في مصداقيتها في المفاوضات، مُدّعيًا أن طهران انتهكت مرارًا وتكرارًا الاتفاقات السابقة.

تأتي تصريحاته وسط توترات مستمرة بين واشنطن وطهران، حيث يصر ترامب على ضرورة أن يلبي أي اتفاق توقعات الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، عقب زيارته للصين، اتهم ترامب إيران بتضليل المجتمع الدولي لعقود.