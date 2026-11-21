جددت وزارة الداخلية البحرينية مساء السبت حالة التأهب لـ"تهديد محتمل" وسط هجمات إيرانية، وحثت المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية.

وكانت الوزارة قد أصدرت تحذيراً في وقت سابق يوم السبت، وقالت لاحقاً إن هجوماً إيرانياً أشعل النار في منشأة صناعية مدنية.

في غضون ذلك، زعم الحرس الثوري الإيراني أنه دمر رادارين للدفاع الجوي من طراز باتريوت أمريكيين في الرفاع وأوالي في هجوم صاروخي وطائرات مسيرة.

وجاء في بيان نشرته وكالة أنباء فارس أن العملية جاءت في أعقاب "العدوان المستمر وانتهاكات المجال الجوي الإيراني".

وكانت وكالة فارس قد ذكرت في وقت سابق أن الحرس الثوري الإيراني هاجم مواقع عسكرية أمريكية في الشيخ عيسى والجفير.