استقرت أسعار الذهب في الكويت اليوم، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة المعادن العالمية يومي السبت والأحد من كل أسبوع، ما يُبقي الأسعار المحلية عند مستوياتها المسجلة في ختام جلسة الجمعة لحين استئناف التعامل غدا الإثنين.

ونرصد أسعار الأعيرة الذهبية المختلفة في الكويت اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات معلنة لموقع gold price today.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت

بلغ سعر بيع الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 35.400 دينار كويتي للجرام الواحد اليوم الأحد، ويُعد هذا العيار الخيار المفضل للمستثمرين الراغبين في الادخار وشراء السبائك.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الكويت

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 32.450 دينار كويتي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت

سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في سوق المصوغات والحلي، نحو 30.975 دينار للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 26.550 دينار للجرام الواحد، هو الخيار الأنسب لمن يبحثون عن مشغولات عصرية بأسعار أقل نسبيًا، إذ يدخل في صناعة المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 247.750 دينار كويتي، وهو من أبرز أوعية الادخار التي يقبل عليها المواطنون والمقيمون في المناسبات والأعياد.

سعر أونصة الذهب اليوم بالدينار والدولار

على صعيد الأسعار العالمية، سجلت أونصة الذهب نحو 3532.81 دولار، أي ما يعادل حوالي 1101 دينار كويتي.

ويُعد سعر الأونصة المؤشر الأساسي الذي تُبنى عليه الأسعار المحلية في مختلف الأسواق.

استقرار أسعار الذهب في عطلة نهاية الأسبوع

يرتبط ثبات الأسعار يومي السبت والأحد بتوقف التداول في البورصات العالمية للمعادن النفيسة، وبالتالي لا تشهد الأسعار تغيرات جوهرية خلال العطلة، وتظل المتغيرات المنتظرة مرهونة بافتتاح الأسواق مطلع الأسبوع الجاري وما سيصدر من بيانات اقتصادية وقرارات نقدية.