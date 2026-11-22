أجرى وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج، أمس السبت، محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال ستريتنج - في تصريحات في مستهل الاجتماع أوردها تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن زيارته الحالية إلى أوكرانيا تهدف إلى بحث سبل تقديم دعم إضافي إلى أوكرانيا خلال فصل الشتاء، علاوة على حزمة دعم بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني التي كان قد أعلن عنها وزير المالية البريطاني جون هيلي في شهر أكتوبر الماضي.

وأكد وزير الدفاع البريطاني مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما طال الأمر، مشددا في الوقت ذاته على وحدة صف الدول الأوروبية في دعمها لكييف.

وأوضح ستريتنج أن بريطانيا تدعم المسار الدبلوماسي من أجل التوصل لتسوية النزاع في أوكرانيا، مؤكدا رغبة بلاده في إنهاء الحرب الأوكرانية ولكن بشروط مقبولة لكييف.. ومشددا على أهمية عدم اتخاذ قرارات تتعلق بأوروبا دون مشاركة أوروبية.

كان وزير الدفاع البريطاني قد وصل صباح اليوم إلى أوكرانيا عقب زيارة إلى بولندا حيث تفقد ستريتنج مناورات عسكرية واسعة النطاق في جنوب شرق بولندا بمشاركة 11 دولة من "تحالف الراغبين" لمحاكاة نشر قوة أوروبية محتملة في أوكرانيا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.