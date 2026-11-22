قُتل ما لا يقل عن 11 شخصًا في اشتباكات بولاية سينالوا المكسيكية، اندلعت بعد أن ألقت السلطات المكسيكية القبض على زعيم عصابة المخدرات فاوستو إيسيدرو ميزا فلوريس المعروف باسم "إل تشابو إيسيدرو".

وأعلن مجلس الدفاع المكسيكي بعد ظهر اليوم السبت، عن مقتل سبعة مسلحين يُشتبه بانتمائهم لعصابة المخدرات التي يتزعمها "إل تشابو إيسيدرو"، وأربعة جنود مكسيكيين، في اشتباك عنيف اندلع ليل الجمعة واستمر حتى صباح أمس السبت.

وكان ميزا فلوريس، أحد أخطر عشرة مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، من بين ثمانية أشخاص أُلقي القبض عليهم في العملية التي نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وذكرت الوكالة أن النيران اشتعلت في شاحنات، وسُمع دوي إطلاق النار واشتبكت القوات المكسيكية مع مسلحي عصابة المخدرات بولاية سينالوا ليلا حيث ألقت السلطات المكسيكية القبض على زعيم العصابة فاوستو إيسيدرو ميزا فلوريس، المعروف باسم "إل تشابو إيسيدرو".

وكان ميزا فلوريس أحد أكثر عشرة مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وارتقى في مراتب عصابات المخدرات حتى أصبح زعيماً لعصابة "بيلتران ليفا"، ثم لاحقاً زعيماً لجماعته الخاصة وهي منظمة "ميزا فلوريس" الإجرامية العابرة للحدود. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، وكان مطلوباً بتهمة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية.

وأعلنت الحكومة المكسيكية في بيان أمس السبت أن معلومات استخباراتية من إدارة الرئيس دونالد ترامب ساعدت السلطات في القبض على ميزا فلوريس، لكنها لم تُفصح عن تفاصيل تُذكر حول كيفية تنسيق السلطات في المكسيك والولايات المتحدة لعملية اعتقاله. وكان فلوريس حليفًا رئيسيًا لعصابة "لوس مايوس"، وهي فصيل من عصابة سينالوا، والتي صنفتها إدارة ترامب العام الماضي منظمة إرهابية أجنبية. واحتفلت السلطات في الولايات المتحدة والمكسيك بالاعتقال باعتباره انتصارًا أمنيًا. وكان الرئيس ترامب قد ضغط على الحكومة المكسيكية لملاحقة الجماعات الإجرامية.