قالت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن أبرز ما يستخلصه الاتحاد من مشاركته في النسخة الحالية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية يتمثل في التوصيات والنصائح التي يحصل عليها من الشركاء الأفارقة، موضحةً أن مصر تتصدر هذه الجبهة بشكل كبير في طرح الأسئلة والتحديات.

وأضافت أيخهورست، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» على هامش فعاليات المنتدى، أن هناك حضوراً كبيراً جداً من الزملاء الأوروبيين، لافتةً إلى أنهم يستمعون ويناقشون ويتبادلون الآراء سعياً لتحقيق أكثر النتائج كفاءة معاً من أجل بناء شراكات دائمة.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن العالم يواجه اليوم الكثير من التحديات التي لا يمكن لأي طرف حلها بمفرده، مشددةً على أن التعامل مع هذه التحديات لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال شراكة قوية.

وأشارت أيخهورست إلى الأهمية البالغة التي يمثلها انعقاد المنتدى في هذا التوقيت، مجددةً شكرها لمصر على استضافتها المهمة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية.