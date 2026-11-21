قال هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إن منتدى أسوان 2026 يمثل أهمية كبيرة في تعزيز مكانة مصر باعتبارها مركزا للقارة الإفريقية ومنصة لبحث القضايا والموضوعات المهمة التي تواجه دول القارة، مشيرا إلى أن المنتدى يتيح فرصة لمناقشة سبل تحقيق السلام والتنمية والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف المعايرجي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، في برنامج «الحصاد الإفريقي»، من تقديم الإعلامي حساني بشير، أن المؤسسات المالية الإفريقية ومتعددة الجنسيات تؤدي دورا مهما في تحويل أهداف السلام والتنمية إلى مشروعات ملموسة، موضحا أن الاستقرار والاستدامة وبناء اقتصاد قوي وحر تمثل الأساس الحقيقي لتحقيق السلام، وهو ما يتماشى مع المحاور الرئيسية التي يناقشها المنتدى.



وأكد نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن دور المؤسسات المالية يتمثل في مساعدة الدول على دراسة مشروعاتها وتطويرها وتحويل المناطق التي عانت من الصراعات إلى مناطق استثمارية وإنتاجية، لافتا إلى أهمية توفير الدراسات اللازمة للمشروعات وتحديد فرص الاستثمار القابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية تعمل على تجميع التمويلات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات ودعم الدول في استغلال إمكاناتها الاقتصادية، مؤكدا أن تعزيز التجارة والصناعة وخلق فرص الإنتاج والاستثمار يسهم في ترسيخ السلام وتحقيق الازدهار الاقتصادي، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.