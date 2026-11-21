أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز،

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمد الشناوي، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم فؤاد، توفيق محمد، ياسر إبراهيم، أشرف داري، ياسين مرعي، هادي رياض، محمد هاني، أحمد عيد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد رضا، علي محمود، إمام عاشور، عمر الساعي، أحمد مصطفى زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: منصف بقرار، سفيان بن جديدة، أشرف بن شرقي.