تعهد حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، بجعل إنهاء الحرب مع إيران أولوية مبكرة للحزب؛ عقب استعادة السيطرة على المجلس في يناير 2027.

كما دعا إلى تجديد الجهود الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، واصفا الدمار الذي لحق بقطاع غزة بأنه «غير مقبول».

وقال جيفريز، في مقابلة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، اليوم السبت، إن الديمقراطيين سيتحركون بقوة لإنهاء ما وصفه بأنه «حرب اختيارية متهورة ومكلفة»، مؤكداً أن وقف الصراع يمثل أولوية اقتصادية للشعب الأمريكي.

وأضاف: «ربما لا يوجد شيء أكثر إلحاحاً من حيث القدرة على تقديم الإغاثة الاقتصادية للشعب الأمريكي من إنهاء هذا الصراع الذي ما كان ينبغي أن يبدأ أصلاً».

وانتقد زعيم الديمقراطيين نتائج الحرب، معتبرا أن إيران أصبحت في وضع أقوى مما كانت عليه قبل اندلاعها، وحذر من أن المواجهة زادت تعقيد الأوضاع الإقليمية المضطربة بالفعل.

وأشار جيفريز إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك القدرة على إنهاء الحرب فورا، موضحاً أن الديمقراطيين يناقشون استخدام تشريعات الإنفاق التي يقرها الكونجرس؛ للضغط من أجل إنهاء الصراع.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دعا جيفريز إلى استئناف الجهود الرامية إلى تطبيق حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل آمنة.

وقال إن «الموت والدمار والخراب الذي عانى منه المدنيون الفلسطينيون في غزة أمر غير مقبول وغير مستدام ومخالف للقيم الأمريكية»، مطالبا بزيادة المساعدات الإنسانية، بما يشمل الإمدادات الطبية ودعم الإسكان وتوفير المياه النظيفة وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.

كما كشف عن اعتزامه الدفع نحو إقرار تشريع يستهدف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، محددا قانون حماية ومنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية ضمن أولويات الديمقراطيين خلال أول 100 يوم من الكونجرس الجديد.