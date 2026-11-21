شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة، ونصبت حواجز وأعاقت حركة المواطنين، ما تسبب بأزمات مرورية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"- بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدتي سلواد وعين يبرود وقرية عين سينيا شمال شرق رام الله، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.

وأضافت أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، وفتشت المركبات، خاصة للخارجين من المدينة؛ ما تسبب بأزمة مرورية في المنطقة، كما نصبت حاجزا عند مدخل جبع شمال القدس المحتلة.