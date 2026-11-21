سيطر التعادل الإيجابي ٢-٢ على أحداث مواجهة نيوكاسل وآرسنال في المباراة التي جمعتهما، على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي

تقدم إيبيريشي إيز للمدفعجية في الدقيقة 33 وتعادل هارفي بارنيس لنيوكاسل في الدقيقة 49، ثم تقدم أصحاب الأرض بإحرازهم الهدف الثاني بواسطة مالك ثياو في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 78 استطاع جناح آرسنال نوني مادويكي تسجيل هدف التعادل لمتصدر الدوري.



وأصبح رصيد آرسنال 28 نقطة في الصدارة بعد أن تعادل للمرة الأولى هذا الموسم، متقدماً بفارق 6 نقاط عن برايتون صاحب المركز الثاني الذي سيواجه غداً مستضيفه هال سيتي من جانبه رفع نيوكاسل رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً.