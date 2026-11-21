​تعد المسام الواسعة من المشكلات الشائعة التى يعاني منها عدد كبير من النساء وتشوه مظهر البشرة وهناك العديد من الطرق الطبية والعناية الفعالة التي تساعد على تقليل وعلاج المسام الواسعة.



​فيما يلي أبرز الطرق التي تساعد في علاج المسام الواسعة وفقا لما ذكره موقع Cleveland Clinic:



الروتين اليومي للعناية بالبشرة



​التحكم في الدهون المتراكمة وخلايا الجلد الميتة هو المفتاح الأساسي لمنع تمدد المسام وبقائها واسعة:



​التنظيف اللطيف مرتين يومياً: استخدام غسول وجه لطيف خالٍ من الزيوت (Non-comedogenic) لإزالة الأوساخ والزهم الزائد دون تجريد البشرة من رطوبتها الطبيعية.



​التقشير الكيميائي المنتظم: استخدام مقشرات تحتوي على حمض الساليسيليك (Salicylic Acid - BHA) أو حمض الجليكوليك (AHA). حمض الساليسيليك مثالي للبشرة الدهنية لأنه يخترق المسام وينظفها من الدهون المتراكمة بعمق.



​الترطيب اليومي المناسب: حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى مرطب، تخطي هذه الخطوة يحفز الغدد الدهنية على إفراز المزيد من الزيوت لتعويض الجفاف، مما يوسع المسام أكثر.

يُنصح بمرطب خفيف بتركيبة مائية أو هلامية.



​الحماية اليومية من الشمس: التعرض للأشعة فوق البنفسجية يدمر الكولاجين والإيلاستين في الجلد، مما يفقد البشرة مرونتها ويجعل المسام تترهل وتبدو أكبر حجماً. يجب استخدام واقٍ من الشمس يومياً.



العلاجات الموضعية الطبية



​إذا لم تفد المنتجات المتاحة دون روشتة يمكن لأطباء الأمراض الجلدية وصف علاجات أقوى:

​الريتينويد مثل التريتينوين أو الرينول الموضعي و تعمل الريتينويدات على تسريع معدل تجدد خلايا الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يعزز مرونة محيط المسام ويجعلها تبدو أضيق وأقل بروزاً.



​التقشير الكيميائي الطبي

إجراء جلسات تقشير في العيادة باستخدام أحماض أقوى لإزالة الطبقات التالفة العلوية وتحسين ملمس البشرة ونقاء المسام.



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الإجراءات التجميلية والجلدية المتقدمة



​للحصول على نتائج أعمق وأكثر دقة في تحسين ملمس الجلد ومظهر المسام، يلجأ الأطباء إلى التقنيات التالية:

​العلاج بالليزر : تستخدم تقنيات الليزر لتسخين الطبقات العميقة من الجلد وتحفيز إنتاج كولاجين جديد، مما يشد الأنسجة المحيطة بالمسام.

​الوهم الدقيق بالميكرونيدلينج: استخدام إبر دقيقة جداً لعمل جروح مجهرية محكومة في الجلد، مما يحفز استجابة الشفاء الطبيعية للجسم وزيادة الكولاجين والإيلاستين لشد البشرة.

​التقشير الدقيق للبشرة : تقنية سطحية لإزالة الطبقة الخارجية الميتة من الجلد وتنظيف المسام المتسخة.



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نصائح الوقاية من المسام الواسعة



​تجنب المنتجات ذات القاعدة الزيتية: التأكد من أن جميع مستحضرات التجميل وواقيات الشمس تحمل علامة "لا تسد المسام" (Non-comedogenic).



​إزالة المكياج دائماً قبل النوم: ترك المكياج والزيوت طوال الليل يؤدي إلى انسداد المسام وتضخمها بمرور الوقت.

