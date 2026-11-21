تعد المسام الواسعة من المشكلات الشائعة التى يعاني منها عدد كبير من النساء وتشوه مظهر البشرة وهناك العديد من الطرق الطبية والعناية الفعالة التي تساعد على تقليل وعلاج المسام الواسعة.
فيما يلي أبرز الطرق التي تساعد في علاج المسام الواسعة وفقا لما ذكره موقع Cleveland Clinic:
الروتين اليومي للعناية بالبشرة
التحكم في الدهون المتراكمة وخلايا الجلد الميتة هو المفتاح الأساسي لمنع تمدد المسام وبقائها واسعة:
التنظيف اللطيف مرتين يومياً: استخدام غسول وجه لطيف خالٍ من الزيوت (Non-comedogenic) لإزالة الأوساخ والزهم الزائد دون تجريد البشرة من رطوبتها الطبيعية.
التقشير الكيميائي المنتظم: استخدام مقشرات تحتوي على حمض الساليسيليك (Salicylic Acid - BHA) أو حمض الجليكوليك (AHA). حمض الساليسيليك مثالي للبشرة الدهنية لأنه يخترق المسام وينظفها من الدهون المتراكمة بعمق.
الترطيب اليومي المناسب: حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى مرطب، تخطي هذه الخطوة يحفز الغدد الدهنية على إفراز المزيد من الزيوت لتعويض الجفاف، مما يوسع المسام أكثر.
يُنصح بمرطب خفيف بتركيبة مائية أو هلامية.
الحماية اليومية من الشمس: التعرض للأشعة فوق البنفسجية يدمر الكولاجين والإيلاستين في الجلد، مما يفقد البشرة مرونتها ويجعل المسام تترهل وتبدو أكبر حجماً. يجب استخدام واقٍ من الشمس يومياً.
العلاجات الموضعية الطبية
إذا لم تفد المنتجات المتاحة دون روشتة يمكن لأطباء الأمراض الجلدية وصف علاجات أقوى:
الريتينويد مثل التريتينوين أو الرينول الموضعي و تعمل الريتينويدات على تسريع معدل تجدد خلايا الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يعزز مرونة محيط المسام ويجعلها تبدو أضيق وأقل بروزاً.
التقشير الكيميائي الطبي
إجراء جلسات تقشير في العيادة باستخدام أحماض أقوى لإزالة الطبقات التالفة العلوية وتحسين ملمس البشرة ونقاء المسام.
الإجراءات التجميلية والجلدية المتقدمة
للحصول على نتائج أعمق وأكثر دقة في تحسين ملمس الجلد ومظهر المسام، يلجأ الأطباء إلى التقنيات التالية:
العلاج بالليزر : تستخدم تقنيات الليزر لتسخين الطبقات العميقة من الجلد وتحفيز إنتاج كولاجين جديد، مما يشد الأنسجة المحيطة بالمسام.
الوهم الدقيق بالميكرونيدلينج: استخدام إبر دقيقة جداً لعمل جروح مجهرية محكومة في الجلد، مما يحفز استجابة الشفاء الطبيعية للجسم وزيادة الكولاجين والإيلاستين لشد البشرة.
التقشير الدقيق للبشرة : تقنية سطحية لإزالة الطبقة الخارجية الميتة من الجلد وتنظيف المسام المتسخة.
نصائح الوقاية من المسام الواسعة
تجنب المنتجات ذات القاعدة الزيتية: التأكد من أن جميع مستحضرات التجميل وواقيات الشمس تحمل علامة "لا تسد المسام" (Non-comedogenic).
إزالة المكياج دائماً قبل النوم: ترك المكياج والزيوت طوال الليل يؤدي إلى انسداد المسام وتضخمها بمرور الوقت.