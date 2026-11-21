كشفت الدكتورة سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، عن استمرار العقبات التي تواجه دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن شاحنات تحمل مواد غذائية وإغاثية تظل متوقفة في مناطق العريش لفترات طويلة، حتى إن بعض المواد الغذائية تنتهي صلاحيتها قبل السماح بدخولها إلى القطاع.



وقالت سماح حمد، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن المعبر المصري يمثل المنفذ الوحيد العامل حاليًا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لكنه يعمل بطاقة محدودة للغاية، في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى آلاف الشاحنات لتلبية احتياجات السكان في مجالات الغذاء والإيواء والإغاثة.



وأشادت بالجهود المصرية في دعم الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها اطلعت خلال زيارتها إلى العريش- برفقة رئيس الوزراء الفلسطيني- على جهود الهلال الأحمر المصري واللجنة المصرية، وما يقدمونه لتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع.

وأضافت أن العقبات لا تتوقف عند دخول الشاحنات، إذ تواجه بعض المواد فترات انتظار طويلة في معبر كرم أبو سالم، وقد تتعرض للإرجاع بدعوى الاستخدام مزدوج الغرض، موضحة أن الخيام من بين المواد التي تواجه قيودًا؛ وهو ما دفع الجانب الفلسطيني للمطالبة بإدخال الشوادر البلاستيكية لتوفير الحد الأدنى من الحماية للأسر النازحة.

وأشارت إلى أن الشاحنات تواجه تحديات أخرى بعد دخولها، تتعلق بصعوبة الوصول إلى مراكز النازحين بسبب تدمير الطرق ووجود مناطق خاضعة للاحتلال، ما يؤدي إلى وصول كميات محدودة من المساعدات لا تلبي احتياجات معظم الأسر الفلسطينية.